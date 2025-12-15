藍黨團批賴清德是賴錫悅　既“違憲”又獨裁

國民黨團記者會。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月15日電(記者 黃偕華) 針對“立法院”否決“行政院”所提的《財政收支劃分法》覆議案，民進黨府院將以“不副署”、“不公布”法案反制，此舉將創下憲政史首例。中國國民黨“立法院”黨團15日召開記者會，批評賴清德是“賴錫悅”，把便當會開成“憲法”法庭，他自己與綠委當大法官，而賴不但“違憲”，更是獨裁，隨便找個理由就可以不依法行政，真的讓台灣民主倒退30年。



對於綠委喊藍白可以“倒閣”，國民黨團強調，“倒閣”並無法解決憲政僵局，因為賴清德把“行政院長”當成“菜瓜布”，只要不斷換人，就可以繼續獨裁，這種情況下“倒閣”只會增加社會成本。



國民黨團15日上午召開“財劃修法—卓揆不副署！不但違憲更是獨裁！”記者會，包括黨團書記長羅智強、副書記長王鴻薇、“立委”吳宗憲、洪孟楷、李彥秀、葉元之等人出席。



羅智強表示，賴清德正在向韓國前總統尹錫悅學習，找了51位綠委，開了一個賴皮便當會，結論就是叫“行政院長”卓榮泰不要副署法案。他形容卓就像菜瓜布一樣，用完就可以丟了。而按照“憲法”第72條，對於“立法院”通過的法令，賴清德“應”十日內公布，也就是沒有不公佈法令的“憲法”選擇權，因此賴的作法就如“賴錫悅”，也把便當會開成了“憲法法庭”。



2024年尹錫悅宣佈緊急戒嚴令，後續被逮捕並解職。吳宗憲說，尹錫悅提出戒嚴的理由，包含了控制“國會”、親近朝鮮、擋預算、透過反國家活動癱瘓政府等，“有沒有聽起來很耳熟？這不就是民進黨跟賴清德，想要繞過‘立法院’的理由嗎？”