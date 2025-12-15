卓不副署法案是大賴皮　邱毅：賴搞獨裁了

針對財劃法、反年改等案，府院決定不副署不公布，對此邱毅在臉書發文表示看法。（照：邱毅臉書） 中評社台北12月15日電／​“立法院”日前否決《財政收支劃分法》覆議案，“總統府”與“行政院”隨後拍板決定“不副署、不公布”，對此，前國民黨“立委”邱毅今天表示，賴清德明目張膽搞獨裁了，現在大罷免不成，來個大賴皮，“立法院”通過的法案，只要不符賴清德心意，“行政院長”卓榮泰就不副署，目的在癱瘓“立法院”，媒體人認為大規模的人民抗爭要登場了，問題是在野黨主席有這個膽識嗎？台灣人民有這樣的覺醒嗎？



邱毅今天在臉書發文表示，賴清德明目張膽搞獨裁了，日前邀請民進黨51個“立委”吃便當，大動作向藍白宣戰，以“不副署，不執行”，抵制“立法院”通過的法案。



邱毅表示，依照民主的制度，人民選出“立法院”，“立法院”以多數決來通過法案，“總統”必須簽署公告實施，“行政院長”須副署負責執行，但在“立法院”，藍白合作有62席、民進黨衹有51席，在法案制訂和預算審查，在野黨自然佔盡優勢。



邱毅指出，賴清德曾想用反民主的大罷免，扭轉此一劣勢，結果是大罷免大失敗，成為一場民主大爛戲，支持率也跌到谷底。



邱毅說，現在大罷免不成，乾脆來個大賴皮，“立法院”通過的法案，只要不符賴清德的心意，“行政院長”卓榮泰就不副署、不執行，黑臉角色由卓榮泰扮演，目的在癱瘓“立法院”，使“立法院”名存實亡。



邱毅提到，賴清德口口聲聲標榜自由民主，但是現在的賴皮操作，一點都不民主自由，在便當會裡，51個民進黨“立委”，衹有一個人間清醒敢公然反對，大家一定想不到，就是柯建銘，其他人都噤聲，只能高呼賴皇萬歲。



邱毅表示，媒體人謝寒冰認為革命號角響起了，大規模的人民抗爭要登場了。問題是兩個在野黨主席有這個膽識嗎？現在的台灣人民有這樣的覺醒嗎？



邱毅強調，有效抗爭的前提是，帶頭的人要不怕死，不怕坐牢，勇於衝鋒陷陣，身先士卒，現在的在野陣營有這樣的人嗎？