宣布參選台中市長　江啟臣談理念展現決心

江啟臣受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月15日電（記者 方敬為）中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣14日晚間宣布爭取黨內提名參選明年台中市長，今天上午即到西屯區主持建設說明會，受到地方里長歡迎，紛紛高喊“市長好！”江受訪闡述他對台中躍升“旗艦城”的願景，強調他已準備好。不過，對於外界討論是否應辭去副院長職務，他則表示，都還沒確定被提名，還不是說這個的時候。



2026台中市長選舉，民進黨已確定由“立委”何欣純代表角逐，國民黨部分，楊瓊瓔半個月前宣布參選，黨內另一位呼聲高的江啟臣全14日參加豐原區聖誕活動時也正式表態，“此時此刻全力爭取黨內提名參選台中市長”。15日就跨越選區到西屯區主持“水湳轉運中心”建設說明會，展現參選決心。



被問到交通建設是否為選市長的起手式？江啟臣表示，交通只是城市發展中的一環，台中市近年許多地方的建設陸續推進，一個城市的發展，必須不斷的以點線面，透過一層一層的方式累積，在盧秀燕近8年的施政下，城市發展有目共睹，台中已成為宜居幸福城，他則要設法將幸福城進一步“升級”。



江啟臣說，所以他提出打造台中“旗艦城”的概念，上周他也將相關概念放在看板上，一方面要給市民祝福，因為年節快到了，歲末年終向市民朋友感恩並且祝賀，明年是馬年，駿馬奔騰希望替台中帶來新的里程碑。