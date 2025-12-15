吳宗憲：依鄭麗文個性不排除上街頭反賴

國民黨文傳會主委、藍委吳宗憲接受訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月15日電（記者 張穎齊）針對“立法院”三讀通過的法案，民進黨政府將採取反制措施，包括“行政院長”卓榮泰不副署、賴清德不公布，遭中國國民黨、台灣民眾黨批評毀憲亂政。國民黨文傳會主委、“立委”吳宗憲15日向中評社表示，對於是否採取上街頭等行動，在野黨並不排除任何合法手段，目前還沒與國民黨主席鄭麗文談到，但依照鄭的個性，應不排除這些可能。



鄭麗文是街頭運動起家，參與1990年的“野百合學運”，提出“解散國民大會”等訴求。



針對藍白是否可能走上街頭抗議？吳宗憲15日在“立法院”接受中評社訪問指出，上街頭本身就是一個合法的方式，並非違法行為，只要是合法的手段，當然都是選項之一，但目前尚未對具體行動作出最後定論。



吳宗憲也提到，是否採取相關行動，仍須回歸對社會、對人民是否有利的核心原則。他強調，國民黨不會排斥任何合法作法來保護“國家”體制與人民權益。



對於是否已與國民黨主席鄭麗文討論後續作法？吳宗憲表示，目前尚未與鄭麗文進行討論，但依照鄭麗文的個性與行事風格，任何一種可能性都不能排除。



此外，針對民進黨叫板啟動“倒閣”？



吳宗憲說，依據目前“中華民國”的憲政制度，“倒閣”實際上難以解決問題，“中華民國”的體制“非常特殊”，近似“超級總統制”，即使更換再多位“行政院長”，也無法改變政策方向。



吳宗憲指出，原本“憲法”設計是由“總統”負責“國防”與外交，內政則由“行政院長”主責，但實際運作中，賴清德幾乎“一把抓”，導致“行政院長”只是執行賴清德的意志，“你再換20個‘行政院長’，執行的還是同一個人的意志”。



吳宗憲強調，若問題根源在於權力過度集中，“該換的不是‘行政院長’，而是賴清德本人”，“倒閣”恐怕只是落入陷阱，無法真正回應當前的憲政爭議。