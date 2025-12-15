卓不副署法案　沈伯洋：是合憲的防禦手段

綠委沈伯洋受訪。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北12月15日電(記者 俞敦平)針對“行政院”擬祭出不副署手段凍結“立法院”三讀通過的《財政收支劃分法》修正案，民主進步黨籍“立委”沈伯洋今日受訪時指出，在“憲法”法庭因人事卡關而實質停擺的現況下，行政權已失去聲請“釋憲”的救濟途徑。他強調，面對立法權擴張且無司法權制衡的憲政真空，“行政院長”卓榮泰拒絕副署並非政治對抗，而是行政機關在合憲架構下，唯一能守住憲政分際的防禦手段。



藍白上月聯手通過《財劃法》修正案，並於5日否決“行政院”覆議案，依“憲法”規定，賴清德公布法律的10日期限於今日屆滿。在覆議失敗且無法聲請“釋憲”的雙重夾殺下，“行政院”已確定行使“憲法”第37條賦予的權力，由院長卓榮泰行使“不副署權”，使法案在形式上無法完成公布程序。



對此，沈伯洋表示，過去行政立法的爭議最終能透過大法官解釋劃定界線，但目前“憲法”法庭已近一年無法運作，導致憲政調節機制失靈。他認為，若“行政院”在此時配合公布其認定“違憲”的法律，等同默認立法權可無限上綱。因此，在恢復“憲法”法庭運作前，“不副署”成為行政權在“憲法”法庭癱瘓下的最後防線。



除了《財劃法》，沈伯洋進一步指出，在野黨近期預告修正《黨產條例》及推動年改復議，邏輯皆是利用“憲法”法庭空窗期進行“資源重分配”。他表示，藍營試圖透過修法解凍“救國團”資產並獲取地方財源，藉此挹注選舉所需的組織與金流。沈伯洋示警，若“行政院”此刻不設下防線，未來違“憲法”案將長驅直入，實質破壞權力分立原則。