扁看好陳亭妃、邱議瑩會出線　兩人這樣回應

綠委邱議瑩受訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北12月15日電(記者 莊亦軒)2026縣市長選戰號角吹響，民進黨南台灣兩大票倉高雄、台南的黨內初選已暗潮洶湧。陳水扁日前表態看好民進黨“立委”陳亭妃、邱議瑩二人分別在台南和高雄初選會出線，對此，陳亭妃和邱議瑩兩人今天黨團記者會上皆微笑以對，沒有對陳水扁的期待有正面回應。



陳水扁日前專訪高雄市長擬參選人邱議瑩，除了表態支持，更說自己有“第六感”，認為高雄市長陳其邁應該是支持邱議瑩。他表示，近期與陳其邁共事的助理、幕僚和後援會等陸續挺邱議瑩，背後意義不言而喻，“陳其邁心中覺得最能接棒、延續施政藍圖的人就是邱議瑩”，只是不方便公開表態。



2026九合一大選逐漸白熱化，其中台南市長人選部分，民進黨籍“立委”陳亭妃、林俊憲爭取台南市長黨內提名，國民黨“立委”謝龍介、前“立委”陳以信是熱門人選。高雄市長人選方面，民進黨是原“正國會”林岱樺、新潮流賴瑞隆、許智傑、英蘇扁邁湧言會支持的邱議瑩，國民黨則是藍委柯志恩。民進黨台南、高雄市長參選人初選民調將於明年1月12至17日進行。



15日上午在民進黨團記者會後，媒體向同時在場的陳亭妃、邱議瑩問及，陳水扁日前表態力挺二人的看法？陳亭妃對此則低調笑著說她趕著要去質詢，便起身離開現場。



邱議瑩則是走出黨團記者會現場後，才接受記者提問。對於自己目前在綠營高雄市長初選被認為處於領先位置，邱議瑩說，不是似乎第一，是真的第一。而對於下個月即將進行的黨中央正式民調比拚，有無活動或是參選政見發表？邱議瑩則說，一切都在規劃中。