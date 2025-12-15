裝修商拿下軍火標案　沈伯洋認為跨界是常態

綠委沈伯洋接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月15日電(記者 俞敦平)針對台南福麥裝修公司拿下新台幣5.9億炸藥案引發爭議，民主進步黨籍“立委”沈伯洋今日舉韓國韓華集團與奧地利施華洛世奇為例指出，跨界整合是國際“國防”供應鏈常態。他批評，在野黨利用大眾對此類供應鏈模式陌生的資訊落差，將跨界誤導為弊案，此舉將打擊民間廠商投入防務產業的信心。



“國防部”近期公告2025年TNT炸藥採購決標結果，由福麥國際以5.9億元得標。由於該公司登記主業包含室內裝修，遭在野黨質疑缺乏火藥專業實績，形同“小吃店賣快篩”翻版。



沈伯洋列舉，韓國軍火巨頭“韓華集團”本業經營保險與百貨，卻是全球K9自走砲主要供應商；奧地利“施華洛世奇”以水晶聞名，旗下亦生產頂級槍械瞄準鏡。他指出，現代防務強調供應鏈韌性，重點在於廠商是否具備技術與斷開紅色供應鏈的能力。沈伯洋表示，真正的問題不在於廠商背景，而在於台灣產能不足導致僅一家投標，這才是“國防部”應檢討的重點。



此外，針對古巴拒絕台人入境，以及近期韓國入境卡疑似受大陸施壓將台灣標示更改一事，網路上出現將“首爾”改回“漢城”作為報復的聲浪。沈伯洋對此表示反對，他指出，韓國是因受到中國大陸壓力才更動標示。若台灣未窮盡外交途徑就急於對韓國進行報復，反而搞錯對象，導致台灣自我孤立。