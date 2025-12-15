竹市加碼　邱臣遠：一月普發5千消費金

新竹市代理市長邱臣遠15日出席新竹市科技城市產業論壇。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月15日電（記者 盧誠輝）“行政院”11月才剛普發新台幣1萬元，新竹市政府也要發錢了，台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠15日受訪時表示，新竹市政府預計將在明年1月24日普發5千元消費金。新竹市府趕在農曆年前普發5千元消費金，等於是提前發紅包讓新竹市民好過年。



邱臣遠15日出席新竹市科技城市產業論壇，包括世界台灣商會聯合總會總會長熊強生、極現科技股份有限公司創辦人暨執行長徐偉城、工業技術研究院產業學院數位訓練長廖肇弘和新竹市政府各局處首長都到場出席。



邱臣遠在會後受訪時指出，新竹市政府預計在明年1月24日普發5千元振興消費金，並結合“經濟部”的數位淨零轉型，穩定新竹市的經濟力表現。



邱臣遠提到，新竹市政府除了普發振興消費金穩定經濟外，也積極協助新創團隊布局局全球市場，未來市府也將持續支持新創與半導體、Al、次世代通訊等關鍵產業協作，將新竹市打造成具國際競爭力與韌性的次世代科技創新聚落。



新竹市科技城市產業論壇以“智慧鏈結AI雙軸心共築產業生態系與投資新局”為主題，邀集產、官、學、研界代表及具代表性的新創團隊，共同探討AI驅動下的產業鏈整合與永續商機.共築新竹市作為科技創新核心城市的願景。