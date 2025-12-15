裝修商拿炸藥標案　台軍方：產能不足需進口

台“國防部長”顧立雄與軍備局長林文祥（右）。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月15日電（記者 鄭羿菲）台“國防部”軍火採購爭議持續延燒，“RDX海掃更”炸藥標案由室內裝修業的“福麥”公司以新台幣5.9億元得標。台“國防部”軍備局長、中將林文祥15日表示，採購的是原料，全都泡在水桶里一桶一桶裝好運過來，到高雄港報關，交貨分成兩批，第一批要在第300天交運85噸，第二批是在365天，也是交85噸，總共採購170噸。



台“國防部”採購“RDX海掃更”炸藥標案，遭揭露是由室內裝修為主要業務的“福麥”公司得標，引發外界高度議論。福麥公司14日委由律師打破沉默，強調相關投標過程合法、程序完備。



“立法院”“外交及國防委員會”邀台“國防部長”顧立雄報告“針對國軍各類型火藥原物料購案，廠商資格標準訂定及審認作法”並備質詢。



中國國民黨籍“立委”陳永康質詢時，問及“RDX海掃更”炸藥標案相關議題，林文祥回應說，1974年，軍隊在瑞士技轉幫助下，開始生產“RDX海掃更”炸藥，現在因應軍種不對稱作戰產能不夠，所以才進口採購170噸，軍備局205廠拿到原料後，再予以精製，結晶顆料愈大愈貴，愈小愈便宜。軍備局後續將編列預算配合生產線擴產，以後都會台灣生產。



台“國防部長”顧立雄補充說，這也是軍隊第一次對外採購“RDX海掃更”炸藥，因軍備局產能不足。