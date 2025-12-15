在野上街頭？綠黨團嗆藍白提“倒閣”較直接

民進黨團記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月15日電（記者 張穎齊）針對“立法院”三讀通過的“財政收支劃分法”等法案，民進黨政府將採取“行政院長”卓榮泰不副署、賴清德不公布的措施反制，遭中國國民黨、台灣民眾黨批評毀憲亂政，更不排除上街頭抗議可能。民進黨“立法院”黨團15日召開記者會回應，尊重人民上街表達意見的權利，但質疑，在野黨若真認為政府無能，為何不敢提出“倒閣”、接受第一線的民意檢驗，顯示在野黨對民意的缺乏信心。



民進黨“立法院”黨團15日在黨團辦公室舉行記者會，由政策會執行長吳思瑤、黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋出席。



記者提問，中國國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌都批賴清德是獨裁皇帝、“中華民國”憲政史釀重大災難危機，在野黨恐不排除上街頭？



鍾佳濱先回應指出，是否真要“勞師動眾、捨近求遠”，值得在野黨深思，並請吳思瑤補充說明。



吳思瑤表示，目前台灣並不存在“行政權的獨裁”，反而是“立法院”多數的“立法院獨裁”。她指出，在野黨一方面高喊不信任“行政院長”卓榮泰，卻又不願循“憲法”機制提出不信任案，質疑在野黨究竟是不信任“行政院長”，還是不信任自己。她強調，人民上街表達意見的權利應受到尊重，但最終仍須回歸憲政程序，由民意作出裁決。



陳培瑜則質疑，在野黨若真認為政府無能，為何不敢提出“倒閣”、接受第一線的民意檢驗，反而不斷訴諸政治口號，在野黨“不敢、不想提倒閣”，顯示對民意缺乏信心。