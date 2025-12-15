民進黨明年打公投戰　高雄菊系號召拚連署

民進黨籍高雄市議長康裕成也加入啟動“電子連署站”行動。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月15日電（記者 蔣繼平）“行政院”擬祭出不副署手段凍結“立法院”三讀通過的《財政收支劃分法》修正案，形成藍綠對抗新局面。此外綠營也推連署“搶救憲法法庭”公投案，拚明年1月底前達標29萬人。高雄市議會由新潮流菊系成員為主的“南方問政聯盟”15日也號召市民到各議員服務處一起拚電子連署，鋪陳明年開打公投戰。



為守護高雄發展、維護民主憲政體制正常運作，民進黨籍高雄市議長康裕成與“南方問政聯盟”成員服務處，15日起共同啟動“電子連署站”行動，邀請市民朋友攜帶自然人憑證（IC卡）前往各服務處完成電子連署，攜手搶救“憲法”法庭。



“南方問政聯盟”由民進黨籍高雄市議員簡煥宗、何權峰、湯詠瑜、張勝富、郭建盟、邱俊憲、陳慧文、黃文志、黃彥毓，以及無黨籍高雄市議員張博洋等多位跨選區議員組成，成員多以新潮流菊系為主。



南方問政聯盟強調，“立院”11月14日三讀通過《財劃法》部分條文後，“行政院”已公開提出“窒礙難行”及對國家整體財政影響的疑慮。且一旦涉及合憲爭議，理應回到憲政制度核心，由“憲法”法庭進行審視與裁決，方能確保制度運作符合憲政原則。