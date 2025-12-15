裝修商拿炸藥標案　台官方認招標少了這限制

軍備局副局長陳益志接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月15日電(記者 俞敦平)針對中國國民黨籍“立委”廖偉翔15日質詢福麥室內裝修公司承攬台“國防部”高爆彈藥（RDX）原料案，台“環境部”與“國防部”代表答詢時雙雙坦承有監管漏洞。軍備局副局長陳益志承認，審標時僅審查廠商貿易資格，並未要求具備危險品運輸實績。台“環境部化學署長”蔡孟裕則說，RDX雖被美軍列為C級致癌物，但在台灣尚未列入毒性化學物質管制，這意味著該批劇毒炸藥在民間運輸與儲存的過程，完全無需向環保主管機關申報流向。



“立法院”社福及衛環委員會15日邀“環境部長”彭啟明、“衛福部”等專題報告“全台垃圾山危機與事業廢棄物去化”並備質詢。



台“國防部”近期公告2025年TNT炸藥採購決標結果，由福麥國際以新台幣5.9億元得標。由於該公司登記主業包含室內裝修，遭在野黨質疑缺乏火藥專業實績，形同“小吃店賣快篩”翻版。



廖偉翔指出，RDX（環三亞甲基三硝胺）威力是TNT炸藥的1.5倍，且被美國環保署列為強效神經毒素與致癌物，屬水溶性化學品。然而，此次得標廠商福麥公司主業為室內裝修，廖偉翔質疑“國防部”為何將如此高風險的鉅額採購交由無相關實績的廠商執行，且未在招標資格中要求具備防爆倉儲與危險品運輸經驗。



對此，陳益志回應，標案資格是“依循往例”訂定，僅要求廠商具備合法登記與納稅證明，審標範圍確實未包含危險品運輸實績。軍方強調，交貨時會有205兵工廠人員陪同，並依“經濟部”貨品輸出管理辦法辦理。



廖偉翔進一步追問“環境部”是否掌握該批劇毒化學品的流向?蔡孟裕坦承，RDX目前並非“環境部”公告列管的毒性及關注化學物質，因此廠商無需在法定系統中申報運送路徑與儲存地點。



“如果運輸途中發生翻覆，消防員不知道這是水溶性毒物而大量射水，誰要負責？”廖偉翔舉美國軍事基地曾因RDX污染導致地下水整治耗時13年為例，指出若缺乏跨部會通報機制，第一線救災人員恐在資訊不明下釀成環境浩劫。對此，彭啟明承諾，將參考美國環保署作法，研議是否將軍用高風險化學物質納入“環境部”監管體系，並建立跨部會通報機制。