昨宣布參選台中市長　江啟臣今搶攻弱勢區

江啟臣主持“水湳轉運中心增設客運專用道說明會”。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月15日電（記者 方敬為）中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣昨晚宣布爭取黨內提名參選台中市長，今天第一個公開行程來到西屯區主持“水湳轉運中心增設客運專用道說明會”，地方黨籍市議員親自出席相挺。江啟臣的選區在原縣區山城地帶，市區知名度相對薄弱，宣布參選市長後立即跨選區主持建設說明會，補強弱勢區域的意味濃。



2026台中市長選舉，民進黨已確定由“立委”何欣純代表角逐，國民黨部分，楊瓊瓔半個月前宣布參選，黨內另一位呼聲高的江啟臣14日參加豐原區聖誕活動時也正式表態，“此時此刻全力爭取黨內提名參選台中市長”。



江啟臣宣布參選後隔天就跨越選區到西屯區主持水湳轉運中心增設客運專用道說明會”，該區國民黨籍市議員張廖乃綸、黃馨慧、前議員楊正中等人出面相挺，並有不少里鄰長現場對著江啟臣高呼“市長好！”



水湳轉運中心是當地重大交通建設，江啟臣先前多次辦理會勘及交通銜接改善方案討論，展現其對台中市各區域建設發展的重視程度，由於江的選區豐原、東勢、新社、石岡、和平等行政區都在原縣區山線地帶，原市區的知名相對不足，江啟臣透過關心非選區內的建設發展，強化知名度。



除了以副院長的身分跨選區跑行程，江啟臣近期也陸續在市區與黨籍市議員、“立委”共同成立聯合服務處，包括中西東南區與“立委”羅廷瑋合作、北區北屯區與“立委”黃健豪合作，據瞭解，將持續擴大在市區的服務量能。此外，江啟臣的賀年看板也陸續在全市上架，力拼加強原市區的能見度。