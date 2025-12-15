黃國昌：民眾黨要上街抗議　對抗賴的暴政

面對“行政院長”卓榮泰不副署財劃法，民眾黨宣布將上街抗議。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月15日電(記者 黃偕華)針對“立法院”11月14日三讀通過的“財政收支劃分法”修法版本，“行政院長”卓榮泰15日宣布“不副署”。台灣民眾黨主席、“立法院”黨團總召黃國昌下午率領黨籍“立委”召開記者會，並發布聲明，喊話賴清德懸崖勒馬，不要當台灣民主的罪人。



媒體問及未來民眾黨有可能上街頭抗議？黃國昌斬釘截鐵說“沒錯”。他強調，今天過後會立即結合所有看不下去的人，共同站出來對抗賴清德的綠色暴政。



藍白在“立法院”聯手通過的“財政收支劃分法”等法案，民進黨政府將採取“行政院長”卓榮泰不副署、賴清德不公布的措施反制。



民眾黨團15日下午召開“守護台灣民主憲政 拒絕綠色獨裁體制”記者會，出席者包括“立法院”黨團總召黃國昌、黨籍“立委”張啟楷、陳昭姿、黃珊珊、林國成、林憶君與劉書彬。



民眾黨團聲明，“行政院長”卓榮泰和賴清德聯手以“不副署”、“不公布”的方式，推翻“國會”依法三讀通過的法律！這是對民主制度最嚴重的踐踏。即便是蔣中正時期，對“立法院”有再多不滿，也不敢用這種方式直接沒收“立法院”通過的法律。



民眾黨團強調，台灣的民主憲政已經走到歷史的關鍵時刻。賴清德所領導的行政權，即將架空立法權、僭越司法權，將所有權力集中於一人一身。賴為了與多數黨對抗，不惜在台灣憲政史上首創惡例，將民主憲政推向懸崖。民眾黨嚴正要求賴清德立刻懸崖勒馬，不可為一己一黨之利益，摧毀權力分立制度，讓“憲法”變成廢紙一張。