陳麗娜：人民上街頭是抗賴無能的最後手段

國民黨籍高雄市議員陳麗娜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月15日電（記者 蔣繼平）針對“行政院”確定使用不副署手段，企圖凍結“立法院”三讀通過的《財政收支劃分法》修正案，形成藍綠對抗新局面。中國國民黨籍高雄市議員陳麗娜向中評社表示，“賴政府”失去溝通能力，想要強行做獨裁，愧對民意，人民上街頭是民主社會沒有辦法後的最後一招，當只能上街訴諸民意，也實在很可悲，因為政府就是無能導致。



“立法院”11月14日三讀通過財劃法修正案，依據程序，最晚須於12月15日公告。“行政院長”卓榮泰15日下午在記者會表示不予副署。過往僅有時任“行政院長”的郝柏村曾不副署人事案，卓榮泰此次不副署法案，創下憲政首例。



陳麗娜表示，用民意來訴諸，代表行政流程任何方式都不能解決現狀，危害到的就是全台灣的運作，因為執政黨溝通能力不足、不願做妥協。台灣是政黨政治，在眾多民意選出來之下取得平衡，溝通是相對重要，“賴政府”失去溝通能力，強搞獨裁。



陳麗娜表示，“賴政府”上半年先用罷免，想要翻轉作為“立院”多數，但確認失敗之後，現在變成強行的方式，不可行的卻要硬做，民主社會就會出現矛盾，因為被大家看到執政黨的粗暴行為，就算“國會”多數還對“賴政府”沒轍，那“賴政府”就是愧對民意。