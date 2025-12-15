劉兆隆：綠運作朝野對撞想重選　但弊大於利

彰化師範大學公共事務與公民教育學系教授劉兆隆。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化12月16日電（記者 方敬為）針對“行政院”首度搬出副署權，以府院對法案“不副署、不公布”的作法，否決“立法院”通過的《財政收支劃分法》引爆朝野攻防。彰化師範大學公共事務與公民教育學系教授劉兆隆接受中評社訪問表示，民進黨政府顯然是不願屈從朝小野大的格局，要藉此迫使在野黨發動“倒閣”，進而解散“國會”重選，博取改變局面的機會，但若在野不“倒閣”，僵局無解，反而對綠營明年縣市長選情投下負面因子，民進黨運作朝野對撞，可能弊大於利。



劉兆隆，政治大學政治學系博士，曾任香港中文大學訪問學者、台灣文官學院特聘講座等。研究專長在中國大陸問題與兩岸關係、政治經濟學、台灣政治經濟發展、台灣政治發展等。



“立法院”日前三讀通過《財政收支劃分法》修正案，“行政院”罕見地祭出“憲政”手段，宣示將採取“不副署、不公布”對策，此舉不僅引爆朝野高度攻防，更讓原本已劍拔弩張的政治氛圍陷入前所未有的“憲政”僵局。



劉兆隆認為，綠營此舉顯然意在打破“朝小野大”的結構性困境，試圖透過極限施壓迫使在野黨發動“倒閣”，進而解散“國會”重選以尋求翻盤。但相關策略的合理性不足，“行政院”引用“副署權”有相當程度的荒謬性。副署權的設計初衷，通常存在於虛位元首的“內閣制”政權，用以體現責任政治；然而，“中華民國憲法”歷經2次“修憲”後，“總統”已轉變為擁有實權的“元首”，行政體制走向雙首長制或“半總統制”。



劉兆隆說，在上述架構下，“行政院長”的副署權實質運作空間已大幅壓縮，甚至可以說是當時“修憲”遺留未刪除的“殭屍條款”。如今民進黨政府將這條沉睡已久的條文重新搬上檯面，作為政治攻防的武器，顯示出當前台灣正面臨極為特殊的政治處境，也就是行政與立法部門激烈對抗，且作為“憲法”守護者的大法官司法體制又處於相對失能或被癱瘓的狀態，才導致執政當局動用極端的行政裁量權。

