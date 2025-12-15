中評關注：綠狂嗆“倒閣”　賭藍白不敢動？

“行政院長”卓榮泰（中）。（照片：卓榮泰臉書） 中評社台北12月16日電（記者 張穎齊）“立法院”近期因多項法案三讀通過，引爆“行政院長”卓榮泰不副署、不執行、賴清德未公告的“憲政”爭議，中國國民黨、台灣民眾黨強烈批評民進黨政府“毀憲亂政”，社會也開始討論是否應該走上街頭，甚至啟動“倒閣”。然而卓榮泰、民進黨團卻反向叫板，直言“有膽可以提‘倒閣′”，態度看似強硬，背後是透露出一套他們自認縝密的政治判斷。



從民進黨的角度來看，“倒閣”在制度設計上，本就無法撼動賴清德的權力核心。即使在野黨成功提出不信任案，依“憲法”規定，最多也只是迫使卓榮泰“內閣”總辭，由賴清德重新任命新任“閣揆”。換言之，“倒閣”無法傷到賴清德，接下來的“閣揆”政策方向與執行意志，仍將由賴主導，對民進黨或者是賴清德而言，要付出的實質成本有限。



更關鍵的是，民進黨判斷藍白並不敢真正啟動“倒閣”程序。一方面，“倒閣”後賴清德握有解散“國會”的權力，重新選舉“立委”的政治風險將完全回到在野黨身上；另一方面，藍白才剛歷經“大罷免”政治動員，基層支持者與中間選民普遍希望政治降溫，不願再看到頻繁的制度對撞與街頭動員。在此背景下，民進黨研判，藍白難以承擔再次動員群眾、讓社會持續動盪的政治後果。



在街頭路線上，藍白同樣陷入兩難。無論是野百合學運出身的國民黨主席鄭麗文，或太陽花學運出身的民眾黨主席黃國昌，皆不排除走上街頭作為政治選項，但是否真能激起足夠民怨？仍有高度不確定性。民進黨恐研判，當前社會的不滿情緒尚未累積到足以形成全面反彈的程度，在野黨若貿然號召群眾，反而可能被貼上“動輒勞師動眾”的標籤，與民意期待背道而馳。



民進黨更進一步將戰場設定在世代政治上。包括反年改相關法案在內的爭議修法，綠營認為，這類議題有機會引發年輕世代對藍白的不滿，反過來鞏固民進黨長期自認握有優勢的年輕選票。國民黨籍“立委”李彥秀即分析指出，民進黨可能刻意拉高對抗張力，將政治戰線一路延燒至2026地方選舉，甚至2028大選，形成“焦土作戰”格局，藉此反指在野黨把“國家”帶入不安。



在這樣的盤算下，民進黨似乎認為自己“一手好牌”。進可在制度內堅持行政反制，退可將責任推回在野黨，無論藍白選擇“倒閣”、上街，或選擇觀望，都能被解讀為不敢或無力。這也使得民進黨在論述上顯得進退自如，才會持續以高姿態叫陣。

