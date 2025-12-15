卓榮泰：被“倒閣”將會是他畢生的民主勳章

左起，“行政院副院長”鄭麗君、院長卓榮泰、秘書長張惇涵。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月15日電（記者 鄭羿菲）“行政院長”卓榮泰15日決定不副署“立法院”11月14日的《財政收支劃分法》修正法案，並要求若“立法院”有意見，可提出不信任案“倒閣”。卓榮泰也強調，若他被一個毀“憲”亂政的“國會”與政黨提出“倒閣”不信任，那將會是他畢生的民主勳章，他願意成為護“憲”鬥士！



媒體問及，外傳農曆年前“賴政府”將轉為戰鬥“內閣”，卓榮泰將請辭，由“副院長”鄭麗君上陣？鄭麗君聞言，輕輕地搖了搖頭。卓榮泰則意有所指地笑說，他上周四已有請鄭麗君代替他主持過“行政院會”了。



財劃法覆議案遭“立法院”否決後，依法賴清德應在15日公布法案，綠營在上個周末積極研議因應方案，賴清德除12日親自舉行便當會聽取黨籍“立委”意見外，也在15日上午10點半與“行政院長”卓榮泰與“考試院長”周弘憲進行“國政”茶敘。



卓榮泰於15日下午3點半召開“捍衛憲政秩序”“行政院”記者會，由卓榮泰、鄭麗君、秘書長張惇涵、“政務委員”林明昕、發言人李慧芝、“財政部長”莊翠雲等人出席。



卓榮泰羅列三項不副署的理由表示，一、“行政院”有責任捍衛“憲法”權利分立原則，“憲法”規定“行政院”提出預算，“立法院”議決預算，各司其職，但“立法院”已侵犯“行政院”提出預算的權利。二、“行政院”有責任堅守，“國民主權”、民主原則、依法行政。再修正的財劃法，沒有經過委員會逐條審查，逕付二讀後，在黨團協商都沒有共識的情況下，強行表決，完全不符合民主原則。三、“行政院”有責任確保“國家發展及財政穩健”，財劃法再修版本若不是違法舉債，就會排擠既定的施政工作，造成“國家”損害的政治責任，將無以歸咎。

