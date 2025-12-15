卓榮泰宣布不副署　綠黨團火速開記者會力挺

民進黨團幹事長鍾佳濱。（中評社資料照） 中評社台北12月15日電（記者 張穎齊）“行政院長”卓榮泰15日下午開記者會宣布，依照“憲法”第37條決定，不予副署財劃法11月14日的修法。民進黨“立法院”黨團隨後開記者會表示，早在12日於黨中央與黨主席賴清德便當會中，黨團已說支持“政院”決定，因此支持不副署。



民進黨團下午於黨團記者會舉行“支持行政院不副署”記者會。



民進黨團幹事長鍾佳濱表示，“行政院”基於對“憲法”的忠誠義務，依“憲法”第37條決定不副署，民進黨團對此表達支持與尊重。他指出，不副署並非史無前例，1991年時任“行政院長”郝柏村，曾對李登輝所提名的蔣仲苓升遷人事案拒絕副署，顯示副署權在“憲政體制”中早有前例。



鍾佳濱強調，過去的案例是針對人事命令，而此次則是針對法律案，性質雖有不同，但“行政院”行使副署與否，仍屬“憲法”賦予的權限。他並指出，民進黨團12日赴黨中央參加與賴清德的便當會時，已就此議題進行討論，並一致支持“行政院”不副署的決定。



民進黨團副幹事長沈伯洋則表示，今天是台灣“憲政史”上一個重要的日子。他質疑，藍白挾持“立法院”約6成席次，卻主張“行政院”不得不副署，卻忽略立法過程的正當性，相關法案僅經短時間協商，隨即逕付二讀、快速通過，缺乏充分討論，難以直接等同於民意的展現。



沈伯洋強調，真正的民主應建立在正當程序之上，而非僅以表決結果論定。他反問，若在沒有“憲法法庭”存在的情況下，“立法院”三讀通過嚴重“違憲”、甚至危及“國家”運作的法案，“行政院”是否仍必須副署？正因如此，民進黨團支持“行政院”選擇不副署，以守護“憲政秩序”與民主制度的底線。