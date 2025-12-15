綠嗆在野可提倒閣　蔣萬安：已顛倒憲政原理

台北市長蔣萬安接受質詢。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北12月15日電（記者 莊亦軒)“行政院長”卓榮泰15日下午開記者會宣布，依照“憲法”第37條決定，不予副署財劃法11月14日的修法。中國國民黨籍台北市長蔣萬安今天在市議會答詢時表示，依照“憲法”與“憲政原則”，“行政院”本就應依法執行法律。至於民進黨陣營主張若要破解僵局，應由在野黨提“倒閣”？蔣萬安說，不能先違法“違憲”在前，再要求在野黨以“倒閣”作為解套，這樣的說法已違背“憲政原理”。



台北市議會15日進行市政總質詢，國民黨籍台北市議員楊植斗質詢時關切，卓榮泰採取“不副署、不執行”方式，面對“立法院”三讀通過、覆議遭否決的《財劃法》修正案，是否仍符合“憲政”分權精神。



蔣萬安答詢表示，《財劃法》既已完成“立法院”三讀程序，並經覆議程序處理，依法即屬有效法律，“行政院”作為行政權機關，應依“憲法”與“憲政原則”執行法律，不應另行創設不執行的空間。



對於綠營部分人士提出，若行政與立法陷入僵局，在野黨應提“倒閣”作為解方，蔣萬安回應，“憲政制度”的運作，應建立在守法與“合憲”的基礎之上，而非先行違法“違憲”，再要求在野黨承擔政治責任。他強調，將“倒閣”作為前提條件，反而顛倒“憲政”責任歸屬，違背“憲政原理”。



蔣萬安並指出，憲政制衡的核心在於權責分立與依法行政，而不是以政治手段取代法律義務，拒絕執行已生效的法律。

