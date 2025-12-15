藍議員楊植斗：藍應跟進白營上街抗議賴

台北市藍議員楊植斗受訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北12月15日電(記者 莊亦軒)“行政院長”卓榮泰15日宣布不副署“財政收支劃分法”修法，台灣民眾黨已經宣布要走上街頭抗議，中國國民黨是否應該跟進?國民黨台北市議員楊植斗向中評社表示，國民黨不應只停留在“國會”或制度內表態，若情勢需要，也必須勇於站到第一線，讓民意被清楚聽見。



另外，針對民進黨陣營嗆藍白，不滿“行政院長”卓榮泰，可以“倒閣”，楊植斗說，“倒閣”並非解方，只是政治算計，若民進黨寄望用“倒閣”重選來解決爭議，恐怕只會讓“憲政”僵局陷入無止盡的循環。



楊植斗指出，民進黨之所以喊出“倒閣”，是希望藉由重選打破目前“國會”結構，取得“立法院”多數，進而解除行政受阻的困境。但他質疑，若未來重新選舉後，“國會”結構仍未如民進黨所願，是否又要再度拒絕副署、拒絕執行法律，然後再次要求“倒閣”？“這樣沒完沒了，根本不是解決問題。”況且今年“大罷免，大失敗”的結果就應該讓民進黨認知，多數民意已經沒有與民進黨站在一起。



楊植斗強調，“憲政”僵局的正道，應是朝野之間坐下來溝通對話，而不是一再訴諸政治對撞。他認為，執政黨不應只想單方面遵守想執行的法律，而是要尊重“立法院”依“憲法”程序通過的法律，依法副署、依法執行，這才符合“憲政”體制的基本精神。



對於在野黨是否可能走上街頭表達不滿，楊植斗表示，台灣民眾黨已經釋出訊號，不排除透過街頭行動訴諸民意，這本就是民主政治中正常的表現。他也認為，國民黨不應只停留在“國會”或制度內表態，若情勢需要，也必須勇於站到第一線，讓民意被清楚聽見。



楊植斗進一步指出，在野黨若要監督執政者，不能只是被動回應，而應該準備好各種政治行動的可能性。他強調，若黨中央、主席發出號召，民代將會全力配合，與民眾站在一起，共同表達對“憲政”失序的不滿。