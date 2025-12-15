民調：張善政支持度破6成　桃園綠營陷苦戰

桃園市長張善政。（中評社 資料照） 中評社台北12月15日電／2026年桃園市長選舉逐漸升溫，中國國民黨籍現任市長張善政已表態爭取連任，民進黨方面則尚未正式定案，包含“立委”王義川、府方副秘書長何志偉及台“法務部次長”黃世杰等人，皆被外界點名為潛在人選。根據《TVBS民意調查中心》15日最新公布的民調顯示，無論民進黨推派誰出戰，張善政在假設性對決中，支持度皆穩定落在六成上下，明顯領先綠營可能人選，差距介於39至42個百分點之間。



民調表示，若民進黨推派王義川參選桃園市長，對決國民黨張善政，與今年1月的調查相較，張善政支持度由60%略減至59%，王義川支持度略減4個百分點至20%，雙方差距略增至39個百分點，另外21%未決定。



進一步交叉分析顯示，各年齡層支持張善政比例皆在五成以上，支持王義川的比例都在兩成左右。其中，50-59歲（67%）及30-39歲（65%）民眾支持張善政的比例在六成五以上；20-29歲支持張善政的比例略減4個百分點至51%，但支持王義川的比例下滑11個百分點至19%，另外30%沒有表示意見。



地區方面，中壢區民眾支持張善政的比例上升9個百分點至66%，支持王義川的比例則略減至20%；平鎮龍潭地區也有66%支持張善政，支持王義川的比例是所有地區最低，僅12%；桃園區民眾支持張善政的比例下滑一成至58%，但仍遠高於支持王義川的20%；八德大溪地區民眾，支持張善政的比例較低，但仍達51%，明顯高於支持王義川的28%。



政黨傾向方面，民進黨認同者64%支持王義川，同時有24%支持張善政；國民黨認同者有高達91%支持張善政；民眾黨認同者更有94%支持張善政，較上次調查增加8個百分點；中立選民有53%支持張善政，僅8%支持王義川，39%表示尚未決定。



民調指出，如果民進黨推派何志偉參選桃園市長，與張善政對決，張善政支持度與1月調查結果相同，維持59%，何志偉支持度略減兩個百分點至20%，雙方差距39個百分點，另外21%未決定。

