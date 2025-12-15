劉世芳苗栗拱天宮開講　人潮冷清臨時換場地

劉世芳抵達會場後一直不願進場。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗12月15日電（記者 盧誠輝）由“內政部”舉辦的台灣全民安全指引宣講會第4場15日在苗栗白沙屯拱天宮登場，廟方原本安排宣講會在香客大樓舉行，但劉世芳到場時，卻發現到場的人不多，因此和到場陪同的無黨籍苗栗縣長鍾東錦不斷溝通，最後宣講會又臨時改在拱天宮正前方舉行，讓整個宣講會整整延遲了20分鐘才開始。



台灣全民安全指引宣講會15日在苗栗白沙屯拱天宮登場，包括劉世芳、鍾東錦、“國安會”諮詢委員劉得金、消防署長蕭煥章和多位民進黨籍苗栗縣議員都到場出席。宣講會原本安排在拱天宮香客大樓舉行。現場也預先擺放約240張座椅，但因僅有約數十人到場聽講，因此“內政部”工作人員在宣講會前就開始收拾部分椅子，避免場面太過難看。



沒想到，劉世芳到場後，發現到場的人並不多，一直不願進場，和鍾東錦站在會場後方不斷溝通，鍾後來只好趕快請苗栗縣政府民政處長打電話跟拱天宮廟方聯繫，會場司儀也隨即宣布要將宣講會改到廟埕前舉行，讓許多已經到場的人面面相覷，議論紛紛，現場的“內政部”工作人員也手忙腳亂，趕緊搬動原本已經布置好會場的標語和設備。



等大家好不容易移動到拱天宮廟埕前時，卻又因音響突然出現問題，宣講會整整延遲了約20分鐘才開始。原本在香客大樓有出席的民眾，因臨時改場地沒有座椅可坐，便陸續離開會場，還有香客因不滿廟埕前方突然被人潮擋住，影響參香路線，在要穿過人潮時刻意提高音量大聲說“借過”，來表達不滿情緒。



劉世芳在會後被媒體問及為何臨時更改場地時解釋說，或許是因為前兩天比較冷又下雨，廟方才安排在香客大樓舉行，但因為今天天氣比較好，所以他才跟鍾縣長說是否可以改到廟埕前宣講，人潮也比較多，後來經過鍾縣長和廟方人員同意才臨時換場地。

