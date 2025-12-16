林騰鷂：藍白推民生法案　卓不副署會被反噬

東海大學法律系退休教授林騰鷂接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月17日電（記者 張穎齊）“行政院長”卓榮泰15日宣布，對“立法院”三讀通過的《財政收支劃分法》修正案不予副署，引發“憲政”高度爭議。東海大學法律系退休教授林騰鷂接受中評社專訪指出，“行政院”以“違憲”為由拒絕副署，法理上站不住腳，若行政權一再拒絕執行“立法院”通過的法律，最終勢必引爆民怨外，“政院”自己也會受不了。



至於藍白在野黨是否束手無策？林騰鷂認為並非如此，在野黨既然握有“國會”多數，仍可持續推動對人民有利的法案，並透過“用人權、用錢權”制衡行政權，包括否決“中央政府”總預算、人事案、大法官、“中選會”與NCC通傳會委員等，都是“憲法”賦予“立法院”的重要反制工具。



林騰鷂強調，若“行政院”對合理、攸關民生的法案一再不副署、不執行，例如退休軍公教待遇、社會福利等，民怨自然會累積，難道合理的法律都可以不執行嗎？屆時政治壓力將使行政權難以承受。



林騰鷂，出生於台北市，祖籍福建省漳州，德國科隆大學法學博士。歷任東海大學法律系教授32年、德國科隆大學東亞研究所助理研究員、美國傅爾布萊特資助學者、史丹福大學訪問學者、東海大學訓導長、總務長、研發處執行長、法律系主任與所長、“國大代表”、“行政院經建會”顧問、台中市顧問、律師等。



林騰鷂接受中評社訪問時，首先從“中華民國憲法”第70條切入指出，該條文明文規定“立法院”對於“行政院”所提預算案，不得為增加支出之提議”，其立法目的在於限制“國會”在審查政府總預算案時，避免以討好選民方式恣意加碼支出，卻不需承擔行政與財政責任。然而，《財政收支劃分法》屬於法律案，而非預算案，與“憲法”第70條所規範的對象完全不同。



林騰鷂說，將財劃法混同為預算案，是把預算案與法律案搞不清楚。依“憲法”第107條、第111條規定，財政制度的立法權屬於“立法院”，而非“行政院”，“行政院”僅有依法編列預算的權限，若預算未依法編制，“立法院”本就可以刪減或否決。他批評“行政院”指控財劃法“違憲”，實際上是對“憲法”體系理解錯誤。

