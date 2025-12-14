中評關注：綠鐵了心要和藍白對撞　難有安寧

賴清德邀集“立法院”、“行政院”、“考試院”“國政”茶敘，“立法院長”韓國瑜婉拒出席。（府方提供） 中評社台北12月16日電（記者 黃筱筠）“行政院長”卓榮泰15日率“政院”官員舉行“捍衛憲政秩序”記者會，親上火線表示不副署本次財劃法修法，創下“憲政”首例。此例一開，未來只要“立法院”修法三讀，“行政院”不買單，就以不副署，府方不公布作為抵制，這已讓立法權與行政權對撞。由於財劃法的修法涉及“中央”與地方財政編列相關修法，“賴政府”以財劃法為首例宣布不副署、不公布，這除了加溫2026縣市選舉，也宣示“賴政府”對抗路線要一路走到底，未來台灣社會只會加劇紛亂，難以獲得平靜。



賴清德上任以來，因朝小野大，中國國民黨與台灣民眾黨在“立法院”領銜修法，民進黨對於在野黨在“國會”人數優勢修法，莫可奈何，接著提出大罷免活動，希望藉著罷免藍委，能達到民進黨在“國會”多數席次，但今年登場的大罷免行動，31位藍委加上遭到停職的新竹市長高虹安，最後都沒有被罷免成功。連一席藍委都罷免不掉，這代表民眾對於綠營主導發起的大罷免充滿惡感。



“立法院”總席次113席，中國國民黨52席、民進黨51席、台灣民眾黨8、無黨籍2席加入國民黨運作。



目前看來，賴清德主導下的執政黨，並未因大罷免行動失敗，檢討施政問題，也不願意與在野黨主席坐下來談，甚至最近又傳出要把民進黨“立院”黨團總召柯建銘拉下來，換取與台灣民眾黨合作的消息，這又是要藉著交換柯建銘，試圖拉攏民眾黨合作，但誠意顯然不足，有吃民眾黨豆腐之意，更希望分化藍白合作。



針對“國會”朝小野大，民進黨採取的不是積極尋求朝野合作，反而是激化朝野對立，想要獲取選舉紅利。這次《財政收支劃分法》修法三讀後，卓榮泰提出覆議，被“立法院”否決後，已經是卓榮泰第8次覆議案被“立法院”否決，也創下“憲政”上的紀錄，若是以不信任案來看，已經要被“倒閣”8次。因此，這次卓榮泰主動出擊，提及“立法院”不滿可提出“倒閣”制衡，卓不惜犧牲自己，希望換取“國會”全面重新改選。但也傳出卓若下台，可能接著佈局台北市長選舉，賴對卓政治路可能有接下來的鋪陳。

