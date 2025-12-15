】 【打 印】 
蔣萬安：一貫立場是反對台獨、支持九二共識
台北市長蔣萬安於台北市議會接受質詢。（中評社　莊亦軒攝）
　　中評社台北12月15日電(記者　莊亦軒)台北上海雙城論壇將於27、28日在上海舉行，台北市長蔣萬安15日在議會接受質詢到相關議題時說，自己一貫立場就是反對“台獨”、堅定捍衛“中華民國”，所認知的九二共識，就是符合《“中華民國憲法”》的九二共識，能夠維持和平穩定的兩岸關係，他當然支持。

　　國民黨台北市議員楊植斗在議會質詢時提到，民進黨“立委”王義川日前自稱“台灣國立委”，因此詢問蔣萬安，“你是哪個‘國家’的台北市長？”

　　蔣萬安回應表示，這個問題他已經表達非常多次，自己的立場一貫且清楚，就是反對“台獨”、堅定捍衛“中華民國”。

　　楊植斗進一步指出，民進黨陣營近來不斷形塑兩岸即將開戰的氛圍，但台北市目前是少數仍能在官方層級與對岸進行和平交流的地方政府，因此追問蔣萬安，身為台北市長，如何詮釋九二共識？

　　對此，蔣萬安表示，他所認知的九二共識，就是符合《“中華民國憲法”》的九二共識，這樣的九二共識能夠維持和平穩定的兩岸關係，“我當然支持”，並強調這與民進黨“立委”王義川等人的想法“完全不一樣”。

　　蔣萬安最後再度重申，自己的立場始終如一，就是遵守“中華民國憲法”、捍衛“中華民國主權”，並守護台灣的民主、自由與法治。 


