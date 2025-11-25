中評關注：台全民安全宣講苗栗場冷清露訊號

台灣全民安全指引宣講會第4場15日在苗栗白沙屯拱天宮登場，卻因人潮冷清臨時更換場地。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗12月16日電（記者 盧誠輝）由“內政部”舉辦的台灣全民安全指引宣講會第4場15日在苗栗白沙屯拱天宮登場，但從現場人潮冷清的情況看來，已透露出2個主要訊號。第一是民進黨的“抗中牌”已經失效，這從大罷免到這次的全民安全宣講就可明顯看出；第二是儘管綠營猛打“戰爭牌”，但台灣老百姓更在意的還是民生經濟議題。



“內政部”稱為推動全民防災觀念，宣布12月要在非六都各縣市舉辦16場台灣全民安全指引宣講會，9日第1場在基隆慶安宮起跑後，陸續又到雲林縣西螺鎮吳厝朝興宮、屏東縣慈鳳宮開講，15日下午則在苗栗白沙屯拱天宮舉辦第4場宣講會，但卻因到場聽講的人潮太過冷清，因此臨時更換場地到廟埕前開講，但效果看似仍不如預期。



廟方原本安排宣講會在拱天宮的香客大樓舉行，現場也事先備妥約240張椅子，但直到下午3時活動開始前，卻僅有約20多位民眾到場，現場工作人員看起來都比到場的民眾還要多。“內政部長”劉世芳到場後見狀，和陪同的無黨籍苗栗縣長鍾東錦多次溝通協調後，最後臨時決定改在拱天宮廟埕前開講。



一行人好不容易從香客大樓移動到廟埕前時，卻因要布置背板，加上音響也臨時出現問題，又耽誤了約10幾分鐘，只見好幾位民進黨籍苗栗縣議員猶如小弟、小妹般，手忙腳亂的幫忙工作人員布置背板，直到背板布置完成，音響問題也排除後，整場宣講會才正式開始，但已比原定時間遲延了約20分鐘。



在宣講會上可以看出劉世芳明顯刻意想淡化政治色彩，從頭到尾都聚焦在天然災害的緊急應變話題，未再提及兩岸相關議題。



衹有當“國安會”諮詢委員劉得金致詞時才意有所指地表示，二戰爆發前，時任英國首相張伯倫曾跑去拜訪時任德國總理希特勒，雙方還簽定和平條約，但不到半年二戰就爆發，想藉此來強調居安思危的重要性。但現場民眾的反應仍相當冷淡，還有許多原本在香客大樓有出席的民眾，因臨時改場地沒有座椅可坐，早已陸續離開會場。

