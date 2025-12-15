中評關注：賴再掀大對抗　藍白端出什麼招？

卓榮泰15日宣布不副署財劃法修法，賴卓體制再度向在野黨全面宣戰。（中評社 資料照） 中評社台北12月16日電（記者 鄭羿菲）今年7月、8月大罷免大失敗後，賴清德不到半年再掀朝野鬥爭高峰，藉由“行政院長”卓榮泰“不副署”“立法院”三讀通過的法律，欲逼迫藍白提出“倒閣”案，並加大力道宣傳“藍白不敢”，但這筆犧牲卓榮泰的政治“無本買賣”，真的對民進黨有利嗎？從歷次的民調來看，可能出現的結果會讓不到黃河心不死的賴清德跌得更慘，只是在這過程中，藍白又有什麼招能制衡綠？也是外界關注的重點。



“立法院”在藍白多數下，三讀通過《財政收支劃分法》，賴清德在12日親自舉行便當會聽取黨籍“立委”意見、15日與“行政院長”卓榮泰與“考試院長”周弘憲進行“國政”茶敘後，由卓榮泰出面宣布“不副署”，朝野正式新一輪開戰大對抗，這次執政黨企圖癱瘓立法權，堪稱是大罷免2.0。



賴卓體制、綠營卯足全力宣傳，藍白若不信任卓榮泰就提“倒閣”，並嗆藍白不敢。綠步步進逼迫藍白提“倒閣”案，背後緣由是想讓賴清德能啟動“解散國會”，等於是以卓榮泰獻祭的“無本買賣”，換一次“立委”全面重選。畢竟無論“立委”重選有否過半，賴清德依舊能再操控下一任“行政院長”繼續與在野黨政治鬥爭，且民進黨就能再玩一把大罷免，無限循環，最終目標可能是選到綠營完全執政為止。



不過，朝野高張力大對抗，真的對民進黨有利嗎？賴清德緊抓40%的基本盤，真能硬撐到2026地方選舉、2028大選？從“台灣民意基金會”、“美麗島電子報”在大罷免高對抗期間（大罷免於726、823投票）的6月到9月多次民調來看，民進黨大搞堅壁清野政治鬥爭，並不被台灣民眾買單。



以“台灣民意基金會”的民調資料顯示，在大罷免熱度最高的6月至9月期間，賴清德執政方式，6月贊同還有48.7%，高過不贊同的45.7%，但在7月就呈現死亡交叉（44.5%不贊同、42.9%贊同），一路到9月不贊同度節節攀升，8月不贊同54.4%、贊同33.3%，9月不贊同57.8%、贊同32.7%；民進黨支持度也從7月的36.5%跌到8月29.4%，直到9月才上升到30.9%。

