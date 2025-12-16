羅智強：賴強力對抗在野是為掩蓋綠弊案

藍委羅智強接受媒體採訪。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月16日電(記者 黃偕華)針對三立集團被質疑“用不存在的影視園區變更土地暴賺新台幣100億！”一事，中國國民黨“立法院”黨團書記長羅智強今天受訪時表示，賴清德強力對抗在野黨，就是為了掩蓋各式各樣的弊案，衹有政黨輪替才能將弊案重新攤在陽光下。



國民黨“立委”洪孟楷則呼籲，到底中間有沒有貓膩？檢調應該動起來，而且一視同仁，有不法就要嚴懲，如果沒有不法也還人清白。



日前台灣民眾黨籍“立委”黃國昌爆料，三立集團以26.6億，2018年底自味全買下26公頃的埔心牧場後，桃園市政府2019年1月就把細部計劃做好，同年5月“內政部”也核准變更，從“中央政府”到時任桃園市長鄭文燦“一路開綠燈，一條龍快速服務”。“黑色之聲”臉書粉專也曾於今年5月以“用不存在的影視園區變更土地暴賺100億！”為題發文，列出9點質疑。



羅智強今天在“立法院”受訪時對此提到，中油爆出浮報工程的弊案，一爆就是150億，而三立這個變更土地的案子也是上百億。他說，其實就可以看到為什麼，賴清德要用這種對抗的方式來和在野黨硬槓，就是想掩蓋各式各樣的弊案。但真的不要把台灣人民當笨蛋，用這種圍魏救趙、轉移焦點的方式，人民是清清楚楚的。要讓這些弊案重新攤在陽光下的方法，就衹有政黨輪替。



洪孟楷受訪時則提到，這個新聞的起由是黃國昌在總質詢時曾問“行政院長”卓榮泰而爆出來，希望檢調能釐清跟調查，有不法就要嚴懲，如果沒有不法也還人清白。但洪強調，最重要的是不要有雙重標準，特別是土地變更的部分，在時間、程序上有很多跟一般案件不同的地方。他呼籲，到底中間有沒有貓膩？檢調應該動起來，而且一視同仁。