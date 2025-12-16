新黨赴“監院”檢舉卓榮泰瀆職　應啟動彈劾

新黨副秘書長游智彬率眾赴“監察院”大門，痛批賴卓體制是“土匪治國”。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月16日電(記者 俞敦平)針對“行政院長”卓榮泰昨日宣示將對《財政收支劃分法》修正案採取“不副署、不執行”的憲政反制手段，新黨副秘書長游智彬今日上午率眾赴“監察院”大門，搬出寫著“哀”字的大型“萊爾校長”模型，痛批賴卓體制是“土匪治國”。游智彬正式遞交陳情書，要求“監察院”彈劾卓榮泰涉嫌瀆職，並向久未露面的“監察院長”陳菊喊話：“花媽趕快起床，不要再睡了！”



“行政院”昨日以維護憲政分際為由，拍板凍結藍白三讀通過的財劃法，引爆在野強烈反彈。游智彬今日在“監察院”前，指著身後頭頂貼有“哀”字的萊爾校長模型諷刺道，“行政院長”桌榮泰無視“立法院”三讀通過的法律，與賴清德兩人是“一咧乩童、一咧桌頭”（意指狼狽為奸），踐踏民主與法律尊嚴，“這就是台灣人的悲哀，比土包子治國還惡劣的土匪治國。”



游智彬將憲政層次的預算爭議，直接連結至基層民生痛點。他指出，“行政院”拒絕執行財劃法，導致地方政府財源困窘，首當其衝的就是台北市的捷運與社宅建設，以及各縣市的兒童營養午餐、老人長照服務與軍公教權益。“如果不執行法律，老人關懷協會的便當發不出來，小孩的午餐沒着落，”游智彬以此為由，質疑卓榮泰已構成刑法上的瀆職。