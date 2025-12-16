二審貪污改判無罪　高虹安盼儘速復職

遭停職的新竹市長高虹安涉16日二審貪污罪被改判無罪。（中評社 資料照） 中評社新竹12月16日電（記者 盧誠輝）遭停職的新竹市長高虹安涉“立法委員”任內詐領助理費案，一審被依貪污罪判有期徒刑7年4月，高不服上訴，二審16日宣判大逆轉，改判高貪污罪無罪，僅依《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金。對此，高虹安今天回應表示，尊重並感謝合議庭就事實所作出的判斷，她將依法並儘速完成復職程序。



高虹安被控2020年“立委”任內，涉嫌浮報助理酬金、加班費詐領公款，一審認定高觸犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪及《刑法》使公務員登載不實偽造文書2罪，從重依職務詐欺貪污罪，判高有期徒刑7年4月，上訴後，二審台灣高等法院判決《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，可上訴。



高虹安在獲知二審貪污罪遭改判無罪後，第一時間透過文字回應表示，針對今日判決結果，高等法院合議庭已明確認定，她在相關案件中並無貪污不法，對此她尊重並感謝合議庭就事實所作出的判斷。至於判決中涉及的其他法律認定，將待收受判決書後再行回應。



高虹安強調，她將依法並儘速完成復職程序，回到市長的工作崗位，持續承擔市民所託付的責任，把全部心力放在城市建設與市民福祉上。感謝所有市民朋友的關心與支持，也感謝這段期間堅守崗位的新竹市政府團隊。未來，她會以更謙卑、也更謹慎的態度，持續為新竹市努力。