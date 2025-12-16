朝野對抗府院矛頭對準韓國瑜　王金平幫喊冤

王金平接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月16日電（記者 鄭羿菲）民進黨政府昨天宣布“不副署”財劃法修法，再掀朝野高度對抗，且府院矛頭都對準中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜。被外界稱為“喬王”的國民黨籍前“立法院長”王金平16日則替韓國瑜喊冤，他兩度強調，這不是韓一個人能解決的事情，是要看整體如何化解僵局。



媒體追問，若你是“立法院長”，遇到“行政院不副署”⋯⋯媒體還未問完，王金平就哈哈大笑說，他今天不是“立法院長”，就不提了。媒體再度追問，現在問題在誰身上？王金平則說，現在他沒辦法講。媒體再追問，為什麼？王金平再度笑說，他不知道，哈哈哈。



財劃法覆議案遭“立法院”否決後，依法賴清德應在15日公布法案，“行政院長”卓榮泰昨天宣布“不副署”財劃法修法，並批評中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜無視“憲法”。賴清德則錄影深夜發表談話，強調在野黨強行通過的法案將台灣推向“立法濫權、在野獨裁”的懸崖邊緣，呼籲“立法院”即刻撤回爭議法案。府院都將矛頭對準韓國瑜。



民進黨籍前“立法院長”、仰山文教基金會創辦人游錫堃16日舉辦《台灣民主路－書法集》新書發表會，除了邀請現任“立法院長”韓國瑜出席外，也力邀多位前任出席，包括國民黨籍的王金平、民進黨籍的蘇嘉全等，現場非常熱鬧。