韓國瑜曝出席游錫堃新書會　婉拒賴茶敘原因

韓國瑜接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月16日電（記者 張穎齊）“行政院長”卓榮泰不副署“立法院”三讀通過的財劃法爭議延燒，賴清德怪中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜沒出席院際茶敘，並批“立院”濫權、在野獨裁。韓國瑜16日聞後僅回“謝謝”，但出席前“立法院”黨游錫堃的新書會致詞時說，他特別重視這場，且現場看到前任院長游錫堃、王金平、蘇嘉全，非常開心並表達最高敬意，但他沒去賴清德的茶敘。



前“立法院院長”、仰山文教基金會創辦人游錫堃16日上午在“立法院”群賢樓舉行《台灣民主路－書法集》新書發表會，政壇重量級人士齊聚，包括前“立法院長”王金平、蘇嘉全，現任“立法院長”韓國瑜、副院長江啟臣，以及多名民進黨籍“立委”、“正國會”系統議員與參選人、民眾黨“立委”陳昭姿，並有多位書法名家出席，場面隆重。



適逢卓榮泰昨宣布不副署“立法院”三讀通過的《財政收支劃分法》修法，引發憲政爭議。賴清德15日邀請韓國瑜出席院際茶敘未果，並於深夜發文公開批評“立法院”濫權、在野黨獨裁，還提及本應韓國瑜要求改成茶敘，但韓卻沒來。



韓國瑜進出會場前後，記者提問“賴清德怪你沒出席、“立院”濫權、在野獨裁、錯都怪在你頭上？是否覺得誇張？”韓對此僅點頭表示“謝謝”，未對外界追問多作回應。



不過在新書會上致詞時，韓國瑜主動談及出席動機。他說，看到游錫堃、王金平、蘇嘉全三位前院長“非常開心”，並表達最高敬意，“所以我一定要來這一場，賴清德邀請的院際茶敘，我沒有去！”。



韓國瑜說，他對游錫堃的新書發表會則“特別重視”，現場可以看到多位民主前輩，台灣的民主化是一步一步累積、堆疊而來，背後包含前輩們的流血、汗水與眼淚，值得後人最恭敬的祝福與珍惜。