綠推全社會韌性　盧秀燕：不是喊口號就行

台中市長盧秀燕主持市政會議。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月16日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天主持市政會議，安排消防局報告“建構全方位急救網”實施情形，盧秀燕表示，台中為全台人口第二大城，急救需求龐大，1年急救案件數高達15萬件，因此市府持續精進急救量能，強化公務同仁知能訓練，並有多項全台首創措施，她指出，近年政府推動全社會韌性，但不是喊口號就行，台中身體力行，打造韌性安全城市。



台中市政府16日召開市政會議，由消防局專案報告“建構全方位急救網.守護市民生命安全”推動情形，盧秀燕表示，台中人口朝向300萬人邁進，緊急救護的需求非常龐大，今年還沒有結束，截至目前已累積14.8萬件緊急救護案件，今年應該會達到15萬件，平均一天要處理400件，對警消醫護同仁而言，是一很龐大挑戰。



盧秀燕指出，緊急救護分秒必爭，台中市相關單位不斷精進緊急救護措施，她舉例，台中市全台首創到院前急救通報機制，以前救護車將傷患送到醫院才展開急救處置，可是幾年前我們注意到如果可以在搶進時間，到院前在車上就實施緊急救護，對傷患的存活率有所幫助。此外，台中市消防局成立全台第一支由醫師組成的義消分隊，當重大災害事件發生時，消防系統介入搶救，醫師組成的義消分隊可發揮立即性的醫療救治功能。

