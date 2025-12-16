蘇嘉全熱情邀約韓國瑜茶敘、吟詩作對

蘇嘉全致詞。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月16日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜昨天婉拒出席賴清德邀請的茶敘，韓國瑜、民進黨籍前“立法院長”蘇嘉全16日在民進黨籍前“立法院長”游錫堃新書發表會時都拿這件事打趣。蘇嘉全致辭時笑說，過去他跟國民黨籍前“立法院長”王金平、游錫堃都常在一起“不帶任何政治意涵”的茶敘，但韓上任後都沒接受過邀請，也許未來可以一起來吟詩作對。



民進黨籍前“立法院長”、仰山文教基金會創辦人游錫堃16日舉辦《台灣民主路－書法集》新書發表會，除了邀請現任“立法院長”韓國瑜出席外，也力邀多位前任出席，包括國民黨籍的王金平、民進黨籍的蘇嘉全等，現場非常熱鬧。



韓國瑜致辭時笑說，聽說今天有幾位前任“立法院長”都會到“立法院”，包括王金平、蘇嘉全，他實在太開心了，所以賴清德邀他茶敘都沒有去，但今天一定要來，這代表他對王金平、蘇嘉全及游錫堃發自內心的尊敬。



蘇嘉全致辭時則笑說，這場大概是他離開“立法院”後，第一次碩果僅存的4位“立法院長”都在這，過去7年、8年他跟王金平、游錫堃每3個月都會聚一次，不過韓國瑜上任後從來沒有接受過邀請。台下立刻掀起哄堂大笑。



蘇嘉全強調，我們的茶敘不帶任何的政治意涵，若台灣的政治能像王金平、游錫堃、與他一樣常在一起，彼此之間的誤會就會降低、就會減少，所以我們樂於在未來跟韓國瑜一起吟詩作對。