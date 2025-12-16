賴批在野獨裁　藍議員白喬茵反諷政治巨嬰

國民黨籍高雄市議員白喬茵。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月16日電（記者 蔣繼平）賴清德15日深夜發布錄影談話，指在野黨強行推動爭議修法，將台灣推向“立法濫權、在野獨裁”的懸崖邊緣。中國國民黨籍高雄市議員白喬茵16日痛批，本該理性討論的財劃法弄了一年卻弄成憲政危機，賴清德治理“國家”沒智慧、沒手腕、沒度量，就像月領新台幣50萬薪水的政治嬰兒。



“行政院長”卓榮泰15日針對“立法院”三讀通過的財劃法修正案予以“不副署”，引發爭議。賴清德深夜也於臉書發文，贊同“政院”做法，並向“立法院”提出最誠摯、也最嚴正的呼籲，請即刻撤回這些傷害“國家”、違背“憲法”精神的爭議法案。



針對財劃法爭議，白喬茵舉例，她在會勘現場常常覺得莫名其妙的是，怎麼會學校廁所、道路刨鋪、人行道改造等等的大筆經費都要等待“中央”關愛的眼神？“中央”集錢又集權，搞得地方毫無自治精神可言。



白喬茵指出，但統籌分配款的公式如何計算，21個縣市各有各的調，偏無解，現在“中央”不打算解，就直接乾脆幫你打死結。



對於“行政院不副署”，白喬茵表示，不管“中央”祭出多少政治語言，財政制度都是一件需要放下對立、務實探討的事務。可惜那些手握資源和權力的人總是貪圖方便，再複雜的事都只想用政治方法來解決，非常懶惰又無能。



目前高雄市議會正在進行2026年的高雄市總預算二、三讀會。白喬茵表示，就拿財政負擔5千億的高雄來說，建設計劃能否被“中央”核定時常有不確定性，導致預算書編得支離破碎。甚至有些計劃被補助了3年，最後1年突然斷炊，市府只能一方面自己想辦法籌錢、一方面苦苦哀求“中央”在未來的某一年願意繼續施捨。