暫別政治惡鬥　“立院”4龍頭跨藍綠熱互動

左起，韓國瑜、王金平、游錫堃、蘇嘉全。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月16日電（記者 張穎齊）民進黨籍前“立法院長”、“正國會”精神領袖、仰山文教基金會創辦人游錫堃16日在“立法院”群賢樓舉行《台灣民主路－書法集》新書發表會，政壇與藝文界重量級人士齊聚，包括中國國民黨籍前“立法院長”王金平、民進黨籍前院長蘇嘉全、國民黨籍現任“立法院長”韓國瑜、副院長江啟臣，以及多名民進黨籍“立委”、正“國會議員”與參選人、台灣民眾黨籍“立委”陳昭姿並有多位書法名家到場。



由於近日台灣政壇朝野對撞激烈，強烈對立的氛圍連帶影響社會運作，此次游錫堃的新書會來賓跨越藍綠白，4位藍綠前後任“立院”龍頭也互動熱絡，可以說是稍稍暫別了台灣政治惡鬥的氣氛。



游錫堃新書發表會於16日上午10時舉行，由財團法人仰山文教基金會主辦，地點設於“立法院”群賢樓101會議室。現場除政壇人士外，吸引不少書法界名家共襄盛舉，呈現政治與文化交會的場合。



“正國會”方面，現任領導人、台“外交部長”林佳龍、二當家的民進黨前秘書長林右昌皆贈花致意。“正國會”綠委王義川、新北市議員山田摩衣、陳乃瑜以及許多議員擬參選人等出席力挺。民進黨籍“立委”則橫跨不同派系，包括鍾佳濱、范雲、張雅琳、林月琴、李坤城、陳俊宇、陳培瑜等人均到場參與。

