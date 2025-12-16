高虹安二審改判可復職　邱臣遠：準備交接

新竹市代理市長邱臣遠16日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月16日電（記者 盧誠輝）遭停職的新竹市長高虹安涉“立法委員”任內詐領助理費案，一審被依貪污罪判有期徒刑7年4月，高不服上訴，二審16日宣判大逆轉，改判高貪污罪無罪，僅依《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金。對此，台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠今天表示，市府啟動相關交接準備。



高虹安被控2020年“立委”任內，涉嫌浮報助理酬金、加班費詐領公款，一審認定高觸犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪及《刑法》使公務員登載不實偽造文書2罪，從重依職務詐欺貪污罪，判高有期徒刑7年4月，上訴後，二審台灣高等法院判決《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，可上訴。



邱臣遠說，恭喜高市長，司法終於還她清白與公平，他期待高市長能儘快復職，回到市府團隊跟大家一起打拚，帶領市政穩定前行，希望“內政部”能儘快通過高的復職申請，他第一時間也已責成相關局處儘快做好相關交接工作，市府團隊都非常期待高能回歸，以回應所有新竹市民的期待。



邱臣遠指出，他代理新竹市長這段時間，非常感謝市府各級同仁的辛苦，不管是面對大罷免的挑戰，還是市政的穩定推動，大家都親力親為、如履薄冰、亦步亦趨的穩定推動市政，在這個值得慶祝的時刻，期待高虹安市長能夠盡快回歸，帶領新竹市政穩定向前，回應所有民意與支持者的期待。