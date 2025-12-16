新竹藍軍樂見高虹安復職　明年選舉待協調

國民黨新竹市黨部主委王志豪16日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月16日電（記者 盧誠輝）遭停職的新竹市長高虹安涉“立法委員”任內詐領助理費案，一審被依貪污罪判有期徒刑7年4月，高不服上訴，二審16日宣判大逆轉，改判高貪污罪無罪，僅依《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金。對此，中國國民黨新竹市黨部主委王志豪表示，期盼高虹安能早日回歸崗位。



王志豪強調，有關2026年的新竹市長選舉，他會積極去聽取民意，尤其是國民黨員的看法，等彙整資料後，他會報請黨中央兩黨協調小組，來做一個參考依據，希望藍白兩黨在密切協商之中，能獲取2028大選總目標的大勝。



高虹安被控2020年“立委”任內，涉嫌浮報助理酬金、加班費詐領公款，一審認定高觸犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪及《刑法》使公務員登載不實偽造文書2罪，從重依職務詐欺貪污罪，判高有期徒刑7年4月，上訴後，二審台灣高等法院判決《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，可上訴。



王志豪指出，他非常高興與樂見高虹安貪污案獲判無罪，尤其是在之前的大罷免中，高獲得的不同意票，比她當選市長的票還要多出2.5萬多票，由此便可看出，新竹市民都覺得高市長是清白的，他也希望高能早日回歸崗位，為新竹市政服務與建設。