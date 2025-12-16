白營李國璋：藍白提名高虹安選連任應無意外

民眾黨新竹黨部榮譽主委李國璋。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月16日電（記者 盧誠輝）遭停職的新竹市長高虹安涉“立法委員”任內詐領助理費案，一審被依貪污罪判有期徒刑7年4月，高不服上訴，二審16日宣判大逆轉，改判高貪污罪無罪，僅依《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金。對此，台灣民眾黨新竹黨部榮譽主委李國璋表示，後續藍白提名高競選連任應無太大意外。



高虹安被控2020年“立委”任內，涉嫌浮報助理酬金、加班費詐領公款，一審認定高觸犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪及《刑法》使公務員登載不實偽造文書2罪，從重依職務詐欺貪污罪，判高有期徒刑7年4月，上訴後，二審台灣高等法院判決《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，可上訴。



李國璋指出，感謝司法審理結果還高市長清白，讓外界得以釐清高市長並無貪污相關事證，也讓事實重新呈現在新竹市民眼前，但因目前案件仍有相關細節，相信等高市長收到判決書全文並完整閱讀後，會再進一步對外說明並作出後續決定。



李國璋說，接下來會請“內政部”盡速協助高市長辦理復職相關程序，高有許多市政工作要回市府承接，他也呼籲大家高興10分鐘就好，因為市政工作太繁忙，必須盡快回到市政。



至於2026新竹市長選舉的布局，李國璋強調，目前藍白合作已是在地共識，民眾黨內對其他縣市國民黨想要連任的首長都與予尊重，國民黨對竹市府也抱持相同的態度來合作。即便目前新竹市是由民眾黨執政，新竹市府內仍有多位重要職務是由國民黨籍人士擔任，在新竹市議會層面更早已形成藍白合作的默契。



李國璋認為，高虹安未來被藍白提名新竹市長競選連任應該不會有太大意外，但目前還是應以市政工作優先於選舉考量，他相信這才是新竹市民所期待的。