翁曉玲：賴別玩火自焚　會步滿清滅亡後塵

藍委翁曉玲表示，停砍公教年金缺口，10年總計只有3600億元。（照片：翁曉玲臉書） 中評社台北12月16日電／賴清德在15日於院際茶敘後發表的錄影談話中指出，停砍公教年金法案若實施後，全體民眾必須“額外”付出近新台幣7000億元填補年金基金缺口，平均每位民眾要付新台幣3萬元，民進黨中央則表示，公教人員退休金停砍，政府10年內將需要撥補新台幣6970億元。對此，中國國民黨“立委”翁曉玲16日在臉書發文表示，事實上，根據“銓敘部”所提出的報告，10年應補足退休準備金的金額是新台幣3600億元。



翁曉玲說，民進黨政府一直對外以不實數字誇大造謠，意圖挑起台灣社會的族群對立，擾亂社會安寧，攫取政治利益。現在公教退休金停砍法律通過了，卓榮泰極有可能不副署、不執行、賴清德不公布該法律，仍照舊繼續扣減公教人員的退休金。這是要逼人民走上街頭、推翻“賴政府”的暴政嗎？



翁曉玲強調，奉勸“賴政府”不要玩火自焚，看看滿清末代皇帝1908年公布‘欽定“憲法”大綱’第3條的下場：“凡法律雖經議院議決，而未奉詔命批准頒布者，不能見諸施行”，即賦予皇帝對議會通過的法律擁有最終的批准權和否決權，此法公布不到3年，滿清就滅亡了。“賴政府”想步後塵嗎？



根據“銓敘部”在11月5日對“立法院”所提出的報告，於2023年停止調降公教人員所得替代率之後，政府做為雇主，10年應補足退休準備金的金額是3600億，平均每年是360億。翁曉玲說，這對願意花1.25兆去採買軍武的民進黨政府而言，根本就是很小的錢。況且，補足該提撥的退休金，本來就是政府身為雇主的法定義務和責任，沒有任何借口理由可以推諉。



翁曉玲強調，賴清德和民進黨講的7000億的數字，是將政府應負擔的“公教退輔新制個人退輔專戶”的退休準備金提撥3370億錢，併同B欄“10年應補足舊制退撫基金3600億”的錢合併計算。但退休舊制和新制根本是二碼子事，本來就不該混為一談。簡單來說，雇主對新員工和老員工的薪資退輔條件本有所不同，怎可把該給老員工的退休金擅自扣減短髮，還謊稱是要留給新員工的退休金？

