彰化綠營今初選激烈　兩女將同場零互動

綠委陳素月（左）、黃秀芳同場零互動。（中評社 方敬為攝） 中評社12月16日電（記者 方敬為）明年彰化縣長選舉，民進黨採取“類初選”模式，意爭取的4位人選接到通知，確認電話民調將在今晚登場，4人把握時間做最後衝刺，其中呼聲相對高的綠委陳素月、黃秀芳全天跑透透爭取選民支持，雙方下午並同時出席員林市“靜修好室”社會住宅動土典禮，全程零互動，看出黨內競爭相當激烈。



民進黨下屆彰化縣長提名，共有“正國會”“立委”黃秀芳、新潮流系“立委”陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富提交參選意願書，中央黨部決議採對比式民調提名，訂12月15日到18日間擇一日舉行，16日上午各方人馬接獲通知，確定將在當晚6點到10點展開電話民調。預計至少必須完成1200份有效民調。



民進黨中央黨部強調，民調仍是參考，提名人選除了看民調，還要進行綜合評估，最終結果預計由中央選舉對策委員會於12月底拍板。



爭取參選的4方人馬接獲消息，立即在各自社群媒體發布訊息，呼籲支持者接到電話要“唯一支持”，並一定要等到訪問員說“訪問結束”再掛電話，才完成有效民調。



其中綠委陳素月、黃秀芳整天分別在縣內跑透透，爭取選民支持。陳素月有前縣長魏明谷力挺支持；黃秀芳則在2022年曾代表民進黨參選縣長，全縣知名度高。政壇普遍認為，初選民調主要會是2位女將之爭。

