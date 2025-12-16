中評現場：小草、白委送花籃祝賀高虹安

小草送來花籃恭喜新竹市長高虹安。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月16日電（記者 盧誠輝）遭停職的新竹市長高虹安涉“立法委員”任內詐領助理費案，一審被依貪污罪判有期徒刑7年4月，二審今天大逆轉改判高貪污無罪。消息傳出後，今天下午陸續有小草（民眾黨支持者）和白委送花籃到新竹市政府市長室外祝賀，恭喜高“最強戰力，回歸市政”。



高虹安被控2020年“立委”任內，涉嫌浮報助理酬金、加班費詐領公款，一審認定高觸犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪及《刑法》使公務員登載不實偽造文書2罪，從重依職務詐欺貪污罪，判高有期徒刑7年4月，上訴後，二審台灣高等法院判決《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，可上訴。



高虹安二審貪污改判無罪的消息傳開後，今天下午陸續有小草和白委送花籃到新竹市政府市長室外祝賀，其中一名小草寫下“恭喜高虹安市長，最強戰力，回歸市政，支持者敬上”，並附上高Ｑ版的卡通圖像，另一盆花蘭所附的卡片則寫下“恭喜高虹安市長，安定新竹，2026繼續前行，支持者敬上”。



另外，台灣民眾黨籍“立法委員”張啟楷也送來花籃並在卡片上寫下“撥雲見日，苦盡甘來”，民眾黨籍“立委”林憶君同樣也送來花籃祝賀並在卡片上寫下“天道昭彰”。新竹市政府市長室則瀰漫一股歡欣鼓舞的氣氛，大家對高虹安二審大逆轉改判無罪都感到相當開心。

