卓不副署　牛煦庭曝藍戰術：法案照推

國民黨發言人、藍委牛煦庭接受王淺秋專訪。（照片：《千秋萬事》提供） 中評社台北12月16日電／“行政院”15日召開記者會，院長卓榮泰宣布“決定不予副署《財劃法》本次修法”，此舉被各界抨擊質疑“違憲”。中國國民黨發言人、“立委”牛煦庭16日在廣播節目表示，不管卓榮泰副署或不副署，整件事已經是荒謬劇，不如讓大家看看他們有多荒唐，國民黨“立法院”黨團初步討論，“立院”法案照推，反而可凸顯民進黨的荒唐。



牛煦庭16日接受廣播節目《千秋萬事》專訪，對於綠營鼓吹在野黨可“倒閣”，牛煦庭表示，免洗的“行政院長”來換真刀真槍的“國會”，他們無本生意，不滿意還可再來一次，無限換血之術、無限“倒閣”之術，不服輸就翻桌子賴皮，“不能‘總統′姓賴就搞賴皮”，但這也顯示民進黨真的沒步了，下象棋被關廁所，逼到牆角怎麼走都死，才說要重新下一盤。



外界期待在野黨有所回應，牛煦庭說，“憲法”增修條文明確寫著覆議之後若維持原決議，“行政院長”要接受，卓榮泰不執行就是“違憲”，不用大法官解釋，有眼睛都知道“違憲”，不是臉皮厚就你說的算，這就是一班賴皮巨嬰失智列車，國民黨何必急著做什麼？



牛煦庭表示，有人提到上街，當然可以思考，但短時間內大家也應該注意到這就是一面照妖鏡，民進黨就是坐在那邊哇哇大哭的巨嬰，何必急著幫他做什麼讓他解套？在野黨不是不做事，應該謀定而後動，且現在是最好時機讓民眾看看這政府多荒唐。



牛煦庭提到，黨團內部有初步討論，法案就是先照推，“行政院”要不要副署你家的事，“立法院”代表民意行使職權，仍然要照常工作，越是認真推動法案，越是顯得“行政院”有多荒唐，“這局面我們其實不虧，反而讓民眾看民進黨就是在瞎搞。”



牛煦庭指出，連民進黨團總召柯建銘都反對不副署了，因為照賴卓毀憲亂政的做法，以後也不用有“國會”，沒“國會”柯建銘就沒用了，“國會”有“國會”的尊嚴跟角色，“憲法”自助餐不是這樣吃的吧！吃相太難看，大家只會笑他沒招了！



牛煦庭也強調，關鍵仍將是大選，2026年九合一選舉是關鍵，一定要行動起來，能解決政治僵局的還是衹有民意投票，民進黨大罷免時沒得到教訓，代表打臉不夠用力，2026就看誰會得到教訓，在野黨就照著節奏進行，扮演好“立委”角色，針砭時政，言所當言。