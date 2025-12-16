台美關稅有漏洞？台經長龔明鑫點1關鍵

台“經長”龔明鑫。（中評社 資料照） 中評社台北12月16日電／墨西哥國會上週通過對亞洲超過1400項產品課徵5%至50%不等的關稅，引發市場擔憂是否波及台灣供應鏈。“經濟部長”龔明鑫今天受訪表示，美方此舉主要是防堵中國大陸洗產地轉運，並非針對台灣，台灣出口大項並沒有受到影響，尤其ICT資通訊產品多數受ITA（資訊科技協定）保護，並未被課稅，對台灣影響有限。



美國政治新聞網站《POLITICO》報導指出，特朗普對等關稅有巨大漏洞，過半進口商品都沒有課稅，尤其台灣銷美產品僅有23%遭課對等關稅，為美國主要貿易夥伴中最低。



根據《中時新聞網》報導，龔明鑫指出，目前台灣出口至美國的產品中，超過七成為ICT領域，目前也仍在調查階段，這部分豁免，“倒不是什麼漏洞不漏洞。”



龔明鑫強調，從比例來看，目前整體關稅對台灣出口的衝擊“相對可控”，但對等關稅牽涉到的多為傳產與中小企業，232關稅則會衝擊ICT產業，政府在談判時仍會全力爭取，“能降多少就儘量去談”。



他也指出，相較其他國家，台灣在232條款項目上具備高度競爭力，對美國供應鏈有實質助益，因此談判空間反而更大，有信心爭取較佳待遇。



在經濟展望方面，龔明鑫直言，自己對台灣經濟表現一向比官方預測來得樂觀。



他回顧，今年年初即預估全年出口可望突破5500億美元，當時外界仍對景氣存疑，如今結果逐步驗證判斷。



他指出，AI帶動的需求極為強勁，已不是需求端的問題，而是“產能有多少、就能賣多少”，真正的關鍵在於台積電與整體供應鏈的生產能力。