高虹安二審逆轉　羅友志：賴2026艱難

高虹安二審大逆轉，羅友志說，賴清德2026越來越艱難。（照片：羅友志臉書） 中評社台北12月16日電／遭停職的無黨籍新竹市長高虹安涉助理費案、二審台灣高等法院今判決《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金。媒體人羅友志16日在臉書發文指出，高虹安二審大逆轉，對台灣民眾黨的選舉有絕對光明面，高虹安或許能成為2026“民眾黨最強母雞”，相較之下，賴清德的內心現在可能很不舒服，對賴來說，2026越來越艱難了。



高虹安被控2020年“立委”任內，涉嫌浮報助理酬金、加班費詐領公款，一審認定高觸犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪及《刑法》使公務員登載不實偽造文書2罪，從重依職務詐欺貪污罪，判高有期徒刑7年4月，上訴後，二審台灣高等法院判決《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，可上訴。



“恭喜高虹安，恭喜台灣司法”，羅友志表示，民眾黨前黨主席柯文哲被羈押近1年，現任黨主席黃國昌被影射查辦，高虹安則被控貪污，這3個案件，說沒“做錯”未免太護短，但是錯到必須付出自由、名譽代價，未免太過份！他質問，3案加在一起說沒有矯枉過正，看在正常人眼里，誰能服氣？



羅友志認為，高虹安的新判決首先能讓正常人看到，原來台灣司法還有正常的法官，而因為這位法官的“正常”，未來“不正常”的會越來越被檢視；再來，高虹安的新判決會影響柯文哲、黃國昌案的法律觀感，2026的解套過程又對民眾黨選舉剛好有絕對的光明面。



羅友志說，高虹安或許能成為2026“民眾黨最強母雞”。賴清德的內心現在可能很不舒服，對賴來說，2026越來越艱難了，現在所有的“果”，都是賴一念之間種下的“因”，“此消彼長，怎麼不讚嘆司法的最後良心，來的正是時候。”