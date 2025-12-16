中評關注：綠劍走偏鋒因沒法忍受權錢兩失

卓榮泰宣布“不副署、不公布”《財政收支劃分法》。（中評社 資料照） 中評社台中12月17日電（記者 方敬為）民進黨政府首度搬出副署權，以府院對法案“不副署、不公布”的作法，否決“立法院”通過的《財政收支劃分法》引爆朝野攻防。學者普遍認為該法條已不合時宜，綠營為了對抗朝小野大的局面，冒險劍走偏鋒。由於此舉形同行政權癱瘓立法權，違反權力分立精神，對明年九合一選舉必然有傷，綠營寧可冒險，也要否決到底，研判是無法忍受“權錢兩失”的衝擊。



“立法院”日前三讀通過《財政收支劃分法》修正案，民進黨府院罕見祭出“憲政”手段，宣示將採取“不副署、不公布”對策，此舉不僅引爆朝野高度攻防，更讓原本已劍拔弩張的政治氛圍陷入前所未有的“憲政”僵局。



面對爭議，賴清德不僅未出面緩頰，反支持“政院”做法，並透過臉書發文向“立法院”提出最誠摯、也最嚴正的呼籲，請即刻撤回這些傷害“國家”、違背“憲法”精神的爭議法案。



民進黨政府動用副署權，否決立法部門提出的法案，讓不少專家學者瞠目結舌，由於該法條早已不合時宜，且執行情境應是當府院在法案上出現扞格之時，如今卻被行政部門作為對抗立法部門“工具”，堪稱始料未及。



由於明年就要縣市長選舉，民進黨此刻公然以行政權癱瘓立法權，挑戰權力分立制度，政壇普遍認為，將對綠營選情投下負面變數。由於財劃法直接影響縣市政府財源收入，在野黨“立委”修正版本讓地方政府在稅收財源的分配比例提高，獲得多數各縣市政府支持。民進黨政府不執行，勢必讓明年角逐縣市長的選將陷入尷尬處境。

