賴支持不副署法案　管中閔諷：回到北洋時代

賴政府不副署《財劃法》，管中閔表示，一覺醒來，回到民國初年北洋時代。（照片：管中閔臉書） 葉慶元諷刺，民進黨的憲法是以大清為師。（照片：葉慶元臉書） 中評社台北12月16日電／民進黨政府15日宣布“不副署”《財政收支劃分法》修法，賴清德15日晚間發影片強調，不予副署是因為這個修法對“憲法”權力分立、國家財政、國民權益，都將造成重大且立即的傷害，他也願意依據“憲法”規定以“合憲”方式，赴“立法院”進行“國情報告”。對此，前台灣大學校長管中閔16日在臉書發文，諷刺道“一覺醒來，回到民國初年北洋時代。”



賴清德15日晚間錄影發表談話指出，“立法院”強行通過《財政收支劃分法》與反年金改革相關修法，恐造成財政失衡、年金提早破產及重大國政停擺，危及民主“憲政”與“國家安全”等，濫權立法若生效，將台灣將推向“立法濫權、在野獨裁”懸崖邊緣。賴清德呼籲“立法院”，請即刻撤回這些傷害“國家”、違背“憲法”精神的爭議法案，並重申願意以“合憲”方式，赴“立法院”進行“國情報告”。



管中閔表示，“一覺醒來，回到民國初年北洋時代”。網友們紛紛留言表示，“可能連北洋時期都不如”、“民主進步四十年，一朝回到解嚴前”、“看過賴皮的，沒看過這麼賴皮的”、“管爺好幽默”、“中華民國”特產：府院之爭”。



中國國民黨考紀會前主委、律師葉慶元15日也在臉書發文，翻出1908年清朝《欽定憲法大綱》部分條文，當中提到，“君上大權”包括：欽定頒行法律及發交議案之權，凡法律雖經議院議決，而未奉詔命批准頒佈者，不能見諸施行；用人之權，操之君上，而大臣輔弼之，議院不得干預；君上調遣全國軍隊，制定常備兵額，得以全權執行，凡一切軍事，皆非議院所得干預。他並諷刺，原來民進黨的“憲法”是“以大清為師”。