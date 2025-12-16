許智傑對綠高雄初選有信心　週日大造勢衝刺

綠委許智傑16日下午受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月16日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長初選4搶1，下個月就要進行民調對決。綠委許智傑16日出席記者會宣傳智慧照護政策，並趁機宣傳本週日將在高雄鳳山舉辦首場大型造勢活動。針對被問及最新一份民調顯示反超綠委賴瑞隆，許智傑重申“他自己做的民調幾乎都第二，並與第一名很接近”。



民進黨2026年高雄市長提名初選有綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺登記，4搶1，明年1月12日至17日進行初選民調。中國國民黨可望派出藍委兼高雄市黨部主委柯志恩應戰。



近期賴瑞隆的8歲兒子捲入校園霸凌事件聲勢大受影響，因賴瑞隆、許智傑同屬新潮流菊系，兩人彼此競合關係受到外界關注。



《NOWNEWS今日新聞》16日公布一份綠營內參民調顯示，邱議瑩以51.4%領先柯志恩29.1%；許智傑48.5%領先柯志恩30%；賴瑞隆48.4%領先柯志恩29.5%；林岱樺則以48.1%領先柯志恩25.4%。該份民調顯示綠營4位候選人都贏過柯志恩。



針對這份民調顯示許智傑與賴瑞隆的民調數字差距衹有0.1%，許智傑16日下午受訪時表示，比較知名有公信力的民調，他幾乎都是第二，與第一名也都很接近，但每個人都可以做內參民調，不知道其他相關項目細節是如何，所以就列入參考。



許智傑也替21日下午3點30分要在高雄鳳山舉辦的首場初選大造勢進行宣傳。許智傑說“本週日有辦一場造勢活動，會一起努力，一起勝利，我們有信心、要小心、戰戰兢兢，最後一定能夠贏得最後勝利。”



許智傑16日下午攜手華碩電腦、資策會、t-Cube創業孵化器、台南維新復健診所、勵傑國際顧問等單位，在高雄萬豪酒店10樓會議室舉辦“AI健康穿戴進駐高雄社區、啟動智慧照護示範點”記者會，藉此宣傳將科技導入銀髮照護的政策理念。



許智傑表示，現在是AI時代，透過智慧穿戴裝置可以即時收集到健康狀態資訊，預防勝於治療，落實健康風險管理，減少晚年躺在病床上的機會，前高雄市長陳菊也曾說過疼惜長輩就是疼惜台灣，因此希望朝照顧長輩的社會來一起努力。