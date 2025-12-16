韓國瑜曝和98歲老母互動　同吃一個便當

韓國瑜致詞。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月16日電(記者 黃偕華) “中華中興精英發展協會”16日召開聯誼會，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜出席致詞，他以“美麗台灣是我們的家、中華文化是我們的根本、民主自由是我們的寶”作為勉勵。而國民黨主席鄭麗文則預計會出席聯誼會晚間的餐敘。



韓國瑜也提醒有志從事政治工作的會員們，要用單純的心，來面對各種誘惑。韓提到，去年初剛選上院長時，很多人找他吃喝，但他選擇找98歲的母親一起度過，兩個人就一起吃一個池上便當，非常單純但很踏實。



2000年自國民黨失去政權後，時任主席連戰取“少康中興”之寓意，辦理中興菁英班學員培訓，為國民黨篩選及培訓青年政治人才，淵源許久。目前如“立法委員”鄭正鈐、前“立委”李德維，許多地方縣市議員均為中興菁英班優秀畢業學員，中華中興菁英發展協會即為畢業學員所組織的協會。



韓國瑜出席致詞時提到，聯合國有193個會員國，但現在全球有30個國家進入戰備狀態。我們本來以為衹有中東、俄烏、亞美尼亞、亞塞拜然有戰亂。沒想到這個火延燒到東南亞，包含泰國、柬埔寨再加上北京、東京，近兩個月情況也是非常的激烈。



韓國瑜勉勵協會成員，從事政治發展、服務的工作，要有一個複雜的頭腦應對複雜的局勢，也要有一個單純的心理，來面對各種誘惑。他提到，當年剛選上院長，很多人找他吃喝，但他選擇找母親一起度過，兩個人就一起吃一個池上便當。韓還提到他母親98歲了，但是一顆蛀牙都沒有，“因為她喜歡刷牙”。



最後韓國瑜以“美麗台灣是我們的家、中華文化是我們的根本、民主自由是我們的寶”作為所有與會者共同的勉勵。